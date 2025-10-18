La conoscenza e il pensiero sono il vero motore dell’economia

Il Nobel per l’economia di quest’anno dovrebbe far riflettere quei paesi che, come l’Italia, da tempo ristagnano perché poco aperti al cambiamento. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La conoscenza e il pensiero sono il vero motore dell’economia

Argomenti simili trattati di recente

BCC Abruzzi e Molise LE PAROLE COME SEMI DI CONOSCENZA E LIBERTÀ Trecento dizionari donati ai piccoli studenti di Lanciano per coltivare curiosità, sapere e libertà di pensiero. Il progetto “Il tesoro delle parole”, promosso dall’Associazione Officina L - facebook.com Vai su Facebook

“Università di Udine e #RegioneFVG lavorano perché i luoghi dei giovani alimentino sapere, pensiero e coscienza critica: conoscenza e radici locali sono la chiave per affrontare un mondo globale”. Così @alessiarosolen al festival #Collegamenti. https://tiny - X Vai su X

La conoscenza e il pensiero sono il vero motore dell’economia - Il Nobel per l’economia di quest’anno dovrebbe far riflettere quei paesi che, come l’Italia, da tempo ristagnano perché poco aperti al cambiamento. Si legge su internazionale.it