La comunità ebraica | Rigurgiti antisemiti nelle piazze pro-Pal

"Oggi si vedono più bandiere palestinesi che italiane. Sono esposte in comuni, ospedali, ambulatori medici, snodi logistici, scuole, università. Quegli spazi pubblici, che dovrebbero essere di tutti, annunciano che chi non si oppone a Israele non è benvenuto". Guido Ottolenghi, presidente del museo ebraico di Bologna e del museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah di Ferrara, è preoccupato. Una bandiera, quindi, per lei, comprime spazi di libertà? "A maggio dell’anno scorso il sindaco di Bologna Matteo Lepore fu il primo a esporre la bandiera palestinese sul palazzo comunale, su richiesta di Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle Comunità Islamiche in Italia, che auspicava che il vessillo si diffondesse in tutto il Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

