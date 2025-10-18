La Compagnia Carabinieri Bari San Paolo celebra i suoi 40 anni | cerimonia e consegna della Bandiera
E' stato celebrato questa mattina, nel quartiere San Paolo di Bari, il 40° anniversario della costituzione della locale Compagnia Carabinieri.All’evento, assieme alle autorità civili, militari e religiose, nonchè al picchetto d’onore nella tradizionale Grande Uniforme Speciale e una. 🔗 Leggi su Baritoday.it
