La cometa Lemmon torna dopo mille anni | visibile a occhio nudo dall’Italia

Un visitatore celeste atteso da oltre mille anni sta attraversando i cieli italiani proprio in questi giorni. La cometa C2025 A6 Lemmon, scoperta appena lo scorso 3 gennaio, ha raggiunto una luminosità tale da rendersi visibile a occhio nudo anche dal nostro Paese, regalando uno spettacolo astronomico che non si ripeterà prima del quarto millennio. L’astro chiomato può essere ammirato guardando verso ovest subito dopo il tramonto, purché ci si trovi in zone con cielo buio e lontane dall’inquinamento luminoso. La finestra temporale ideale per l’osservazione è compresa tra il 20 e il 31 ottobre, quando la cometa transiterà nei pressi delle costellazioni di Bootes, Serpens Caput e Ophiucus. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - La cometa Lemmon torna dopo mille anni: visibile a occhio nudo dall’Italia

Altre letture consigliate

Coda fantasma della Cometa Lemmon illumina i cieli d’Inghilterra - X Vai su X

La cometa Lemmon fotografata ieri sera da P-M Hedén (Svezia). È attualmente visibile con un binocolo poco lontano dalle stelle dei Cani da Caccia, non troppo alta sull'orizzonte a nord-ovest appena fa buio. Requisito fondamentale: un cielo buio. Non sarà ri - facebook.com Vai su Facebook

La cometa Lemmon torna dopo mille anni e brilla nei nostri cieli, quando e come vederla - Il suo ultimo passaggio avvenne più di un millennio fa e il prossimo non sarà osservabile fino al quarto ... Scrive vicenzatoday.it

La cometa Lemmon catturata dal telescopio del Righi, l'ultimo transito oltre mille anni fa - La luminosità della cometa è destinata ad aumentare man mano che raggiungerà la minima distanza dalla Terra, prevista per il 21 ottobre ... primocanale.it scrive

Cometa C2025 A6 Lemmon visibile ad occhio nudo: quando e come osservarla - La Cometa C2025 A6 Lemmon, scoperta al Mount Lemmon, è visibile dall'Italia tra il 20 e il 31 ottobre. Secondo msn.com