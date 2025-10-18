Con il Raduno della Solidarietà presenti circa 350 concorrenti che si è svolto a Prato domenica scorsa organizzato dall’Avis Verag, si sono conclusi il Circuito Terre dei Medici e il Campionato Regionale di cicloturismo. Il successo nella prima manifestazione su otto prove coordinate dalla Uisp Firenze è andato al Mugello Toscana Bike in una classifica finale che conta ben 227 società. La società mugellana ha ottenuto il successo grazie alla rimonta sulla Costa Azzurra. Le due società sono finite alla pari come punteggio ma la vittoria nel Circuito è andata al Mugello Toscana Bike perché a termine di regolamento in caso di parità vince chi ha portato il maggior numero di iscritti in tutte le prove del circuito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La ciclistica Viaccia vince il titolo toscano