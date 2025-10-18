La chitarra di Sorrentino sul palco con ’Hollow’

Il teatro Félix Guattari (via Orto del Fuoco 3) ospita una nuova tappa di Crisalide Festival, con tre appuntamenti in cui saranno protagoniste danza, musica e ricerca performativa. La rassegna è organizzata da Masque Teatro, con la direzione artistica di Lorenzo Bazzocchi, Eleonora Sedioli e Sara Baranzoni. La serata si apre alle 21 con ‘Cry Violet’, ideato e interpretato da Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi, sulle sonorità di Teho Teardo. Il lavoro riflette sul senso di colpa e su come, nella società di oggi, anche le emozioni più complesse possano essere ‘messe in vetrina’ e trasformate in immagini accattivanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

