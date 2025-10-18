La Chiesa americana elegge i nuovi vertici sotto gli occhi del suo Papa

Ilfoglio.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma. Tra meno di un mese, nel corso dell’assemblea plenaria programmata dal 10 al 13 novembre, la Conferenza episcopale degli Stati Uniti rinnoverà i propri vertici. Sarà un momen. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la chiesa americana elegge i nuovi vertici sotto gli occhi del suo papa

© Ilfoglio.it - La Chiesa americana elegge i nuovi vertici sotto gli occhi del "suo" Papa

Contenuti che potrebbero interessarti

Usa, spari in chiesa durante la messa. Uccisi due bambini, decine di feriti. Emergono nuovi dettagli sull'attentatore suicida - Nuovi dettagli emergono sull'autore della sparatoria avvenuta presso la Annunciation Church e la scuola cattolica di Minneapolis. affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Chiesa Americana Elegge Nuovi