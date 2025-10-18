E’ definitivo il rigetto della richiesta di sorveglianza speciale e della confisca dei beni chiesti dalla Procura di Palermo nei confronti dell’ex senatore di Fi Marcello Dell’Utri. La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla procura generale. La vicenda nasce con la richiesta di misura di prevenzione personale e patrimoniale a carico di Dell’Utri, e patrimoniale a carico della moglie. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La Cassazione rigetta il ricorso del Pg sulla confisca dei beni a Dell'Utri