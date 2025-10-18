Zingonia. L’entusiasmo della serata trascorsa con migliaia di tifosi nel piazzale della Curva Sud brilla ancora negli occhi di Ivan Juric: “Una bella serata, in cui tutta Bergamo ha festeggiato. Vedere tutto questo ci dà una spinta importante”, afferma il tecnico alla vigilia di Atalanta-Lazio, settima gara del campionato di Serie A. “A me il provincialismo piace, fa stare bene me e la mia famiglia, come era successo anche a Verona. Si percepiscono l’accoglienza e l’amore della gente. È una visione legata alle mie origini. A Spalato c’è solo Spalato, qui a Bergamo c’è solo Bergamo”. Ora però si gioca, c’è il calcio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - La carica di Juric: “Abbiamo entusiasmo, le prossime 7 partite ci diranno chi siamo”