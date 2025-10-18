La Camera di Consiglio la regista Fiorella Infascelli | Considerazioni private tra paura e lavoro dietro al Maxiprocesso

La regista Fiorella Infascelli ha presentato alla Festa di Roma il suo La Camera di Consiglio, storia delle otto persone che per un mese vissero in isolamento, per stilare le sentenze del Maxiprocesso a Cosa Nostra, nel 1987. L'hanno accompagnata Sergio Rubini e Massimo Popolizio, nel cast. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - La Camera di Consiglio, la regista Fiorella Infascelli: "Considerazioni private, tra paura e lavoro, dietro al Maxiprocesso"

