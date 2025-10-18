La Camera di Consiglio la recensione del film di Fiorella Infascelli sulla giuria del Maxiprocesso

Comingsoon.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera di Consiglio di Fiorella Infascelli, presentato alla Festa del Cinema di Roma, racconta la giuria che nel 1987 emise in isolamento totale la moltitudine di sentenze per il Maxiprocesso di Palermo. La nostra recensione del film al cinema dal 20 novembre 2025. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

la camera di consiglio la recensione del film di fiorella infascelli sulla giuria del maxiprocesso

© Comingsoon.it - La Camera di Consiglio, la recensione del film di Fiorella Infascelli sulla giuria del Maxiprocesso

