La bomba da stadio la pista nera gli ultras | l’indagine sull’attentato a Sigfrido Ranucci

Una bomba da stadio. E cinque possibili piste. L'indagine sull' attentato a Sigfrido Ranucci parte dall'ordigno nascosto tra i vasi e un cancello davanti casa a Campo Ascolano. E dal litorale tra Ostia e Torvajanica, dove si incrociano gli interessi dei clan albanesi, della camorra e della mafia romana. Ma con l'ipotesi che questa sia solo la manovalanza. E che il mandante vada invece ricercato con gli affari collegati al porto di Fiumicino. Sospetti in qualche modo confermati dal conduttore di Report: «Questo territorio è stato per anni zona di potere dei trafficanti albanesi. Quelli dello stesso giro di Diabolik.