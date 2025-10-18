Come cercare un ago in un pagliaio. Al buio. Non avevano in mano nulla i militari del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Sondrio quando lo scorso 15 dicembre iniziarono ad indagare su quanto accaduto ad Albosaggia, dove nella notte mediante la cosiddetta "tecnica della marmotta" fu fatta saltare una postazione bancomat del Crédit Agricole e portati via 18mila euro in contanti. I malviventi, travisati e con guanti per non lasciare tracce, avevano studiato tutto per bene: lampioni lungo la via Porto danneggiati così da oscurare la zona e le telecamere del negozio adiacente annerite con vernice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La banda del bancomat tradita dall’utilitaria