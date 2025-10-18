Kylie Jenner lancia una nuova collezione per festeggiare il decimo anniversario
Kylie Jenner celebra l'era King Kylie con una collezione esclusiva che evoca nostalgia e stile iconico. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
È la notte di King Kylie, è la notte di Kylie Jenner. 10 anni sono un traguardo importante per chiunque, ma per Kylie Cosmetics ancora di più. E così, nell’ambito delle celebrazioni di questo anniversario, Kylie, già diventata popstar nelle ultime settimane per l’o - facebook.com Vai su Facebook
Kylie Jenner via Instagram stories, a caminho do evento da @kyliecosmetics. - X Vai su X
Kylie nuda e glitterata, Kim coi perizoma pelosi: cosa non si fa per vendere - Kylie Jenner in body painting per promuovere la sua nuova linea di cosmetici e la sorellastra Kim Kardashian lancia i perizoma con finti peli intimi: una famiglia di strateghe del marketing ... Riporta dilei.it
Kylie Jenner entra nell’era pop con “Fourth Strike” - , tornando in musica e celebrando il suo iconico periodo “King Kylie”. Secondo msn.com
Kylie Jenner canta! Fuori oggi il singolo “Fourth Strike” in collaborazione con Terror Jr. - L'influencer e imprenditrice beauty ha debuttato nella musica con il brano degli amici Terror Jr. iodonna.it scrive