Krol | Conte tra i più forti al mondo Il Napoli deve vincere con il minimo sforzo
"> NAPOLI – «Non è mai facile giocare quando sei la squadra da battere. Essere i campioni in carica ti obbliga a scendere in campo con un’altra mentalità». Rudy Krol, leggenda del calcio olandese e simbolo del Napoli prima dell’era Maradona, è tornato nel capoluogo campano «per respirare l’aria di una città dove sono stato felice». Ai microfoni de Il Mattino, l’ex difensore ha raccontato le sue sensazioni sulla stagione azzurra e sull’impatto di Antonio Conte. «In Italia tutti sognano di fermare Conte – spiega Krol – e lo stesso accade in Europa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Argomenti simili trattati di recente
Antonio Conte: “Abbiamo fatto un mercato riempiendo una rosa che non esisteva, che sia importante è tutto da dimostrare. Per noi sarà l’anno più complesso in assoluto: le altre hanno rose strutturate, noi no. Il mercato è importante a livello numerico, poi se sp - facebook.com Vai su Facebook
Krol: “Conte, i metodi del grande Ajax e il bello deve ancora venire” - E sono stato subito chiaro con lui: essere bravi al Bologna non basta per essere bravi al Napoli. Come scrive ilnapolionline.com
Napoli, intervista a Rudy Krol: «Conte, i metodi del grande Ajax» - Essere i campioni in carica ti obbliga a scendere in campo con un’altra mentalità. Segnala ilmattino.it
Ruud Krol consiglia il Napoli: "Conte ha bisogno di almeno altri due terzini" - , Ruud Kroll, è intervenuto presso Canale 9 durante "Il Ritiro di Mattina" per parlare ... Lo riporta m.tuttomercatoweb.com