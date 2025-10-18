Koopmeiners ora o mai più | l' olandese ha 75 giorni per prendersi la Juventus

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex Atalanta non riesce a decollare e se non cambia marcia in fretta può essere divorzio già a gennaio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Koopmeiners, ora o mai più: l'olandese ha 75 giorni per prendersi la Juventus

