Koopmeiners ora o mai più | l' olandese ha 75 giorni per prendersi la Juventus

L'ex Atalanta non riesce a decollare e se non cambia marcia in fretta può essere divorzio già a gennaio.

Teun #Koopmeiners non ha ancora trovato continuità alla #Juventus. Il centrocampista olandese, arrivato dall'Atalanta per alzare il livello tecnico del centrocampo, non è riuscito finora a replicare le prestazioni offerte a Bergamo. Secondo Tuttosport, il club b

BOCCIATURA PER #KOOPMEINERS Ai microfoni di 'TiAmoCalciomercato', Giuseppe Giannone di 'TuttoJuve' ha parlato così dell'olandese Siete d'accordo?

Koopmeiners, ora o mai più: l'olandese ha 75 giorni per prendersi la Juventus - Teun Koopmeiners ha due mesi e mezzo per tornare RoboKoop e non giocarsi la Signora.

La sorpresa Koopmeiners nel laboratorio di Tudor: la Juve può rinunciare a Conceicao - Stringendo ai minimi termini, questo è quello che deve aver pensato anche Igor Tudor in questi giorni, mentre osservava allenarsi una squadra ridotta al minimo dagli im ...

Koopmeiners Juventus, è davvero finita? I bianconeri hanno fissato il prezzo - I bianconeri aprono alla cessione e il prezzo fissato è la conferma Il caso Koopmeiners Juventus tiene banco in casa bianconera.