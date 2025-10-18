Koopmeiners Juve 75 giorni per salvare il suo futuro in bianconero che è sempre più in bilico | gli scenari per gennaio potrebbero essere drastici Il punto

Koopmeiners Juve, 75 giorni per salvare il suo futuro in bianconero: l’analisi del rendimento del centrocampista. Settantacinque giorni per prendersi la Juventus ed evitare un divorzio anticipato. Per Teun Koopmeiners inizia un nuovo campionato, una corsa contro il tempo per non trasformarsi da colpo milionario a flop clamoroso. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club bianconero non è più disposto ad attenderlo all’infinito e, se non ci sarà un cambio di marcia entro l’inverno, a gennaio si valuterà l’addio. L’ex Atalanta, pagato 51,3 milioni più bonus nell’estate 2024, non è più considerato “intoccabile”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

