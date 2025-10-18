Koopmeiners in ballottaggio con Conceicao per Como Juve | il nodo di formazione che potrebbe cambiare modulo ma non solo Cosa filtra dalla Continassa

Juventusnews24.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Koopmeiners in ballottaggio con Conceicao per Como Juve: le ultimissime novità sulla gestione dell’olandese. Poco tempo per lavorare, tanti dubbi da sciogliere e un’emergenza difesa da gestire. Igor Tudor si avvicina alla delicata trasferta di Como con la necessità di trovare certezze. Come riportato da Tuttosport, l’allenatore della Juventus non intende stravolgere l’assetto difensivo nonostante lo stop di Bremer: si andrà avanti con la linea a tre. Il vero dilemma, ora, è come disporre la squadra dalla metà campo in su. Dopo la sosta, il tecnico croato si trova di fronte a un bivio tattico, con due soluzioni già sperimentate in stagione: proseguire con il collaudato 3-4-2-1 o virare sul 3-5-2, modulo già visto all’opera dal primo minuto nella pazza partita contro l’Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

koopmeiners in ballottaggio con conceicao per como juve il nodo di formazione che potrebbe cambiare modulo ma non solo cosa filtra dalla continassa

© Juventusnews24.com - Koopmeiners in ballottaggio con Conceicao per Como Juve: il nodo di formazione che potrebbe cambiare modulo ma non solo. Cosa filtra dalla Continassa

News recenti che potrebbero piacerti

koopmeiners ballottaggio conceicao comoPagina 1 | La sorpresa Koopmeiners nel laboratorio di Tudor: la Juve può rinunciare a Conceicao - Stringendo ai minimi termini, questo è quello che deve aver pensato anche Igor Tudor in questi giorni, mentre osservava allenarsi una squadra ridotta al minimo dagli im ... Come scrive tuttosport.com

koopmeiners ballottaggio conceicao comoKoopmeiners torna alla Juventus: rientro alla Continassa in vista della trasferta contro il Como - Koopmeiners torna alla Juventus: rientro alla Continassa in vista della trasferta contro il Como, lo riporta Gazzetta. Da tuttojuve.com

koopmeiners ballottaggio conceicao comoProbabili formazioni Como-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Vlahovic, David, Koopmeiners, Rugani, Morata, Douvikas e Addai - La Juventus va a Como per fermare la pareggite, ma i lariani sognano il colpo: le scelte di formazione di Fabregas e Tudor. Secondo goal.com

Cerca Video su questo argomento: Koopmeiners Ballottaggio Conceicao Como