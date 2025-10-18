Koopmeiners in ballottaggio con Conceicao per Como Juve | il nodo di formazione che potrebbe cambiare modulo ma non solo Cosa filtra dalla Continassa

Koopmeiners in ballottaggio con Conceicao per Como Juve: le ultimissime novità sulla gestione dell’olandese. Poco tempo per lavorare, tanti dubbi da sciogliere e un’emergenza difesa da gestire. Igor Tudor si avvicina alla delicata trasferta di Como con la necessità di trovare certezze. Come riportato da Tuttosport, l’allenatore della Juventus non intende stravolgere l’assetto difensivo nonostante lo stop di Bremer: si andrà avanti con la linea a tre. Il vero dilemma, ora, è come disporre la squadra dalla metà campo in su. Dopo la sosta, il tecnico croato si trova di fronte a un bivio tattico, con due soluzioni già sperimentate in stagione: proseguire con il collaudato 3-4-2-1 o virare sul 3-5-2, modulo già visto all’opera dal primo minuto nella pazza partita contro l’Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners in ballottaggio con Conceicao per Como Juve: il nodo di formazione che potrebbe cambiare modulo ma non solo. Cosa filtra dalla Continassa

