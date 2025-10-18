Da possibile nuovo arrivo ad avversario, questa la storia di Koné con l’Inter, che in agosto aveva ormai accarezzato concretamente la possibilità di fargli vestire il nerazzurro. La tentazione di vendere per pure questioni di Fair Play Finanziario ha alla fine lasciato spazio alla razionalità in casa Roma, che senza il francese è una squadra molto più fragile e conta su di lui per avere la meglio questa sera proprio sulla squadra allenata da Chivu. Il futuro poi è tutto da scrivere, perché è innegabile che Manu si stia affermando come uno dei centrocampisti più forti del panorama europeo ( non dello stesso avviso Nainggolan ), un fattore che tornerà ad incidere sul mercato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Koné tra campo e mercato, Inter e PSG per l’estate prossima: la Roma non fa sconti