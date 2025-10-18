kitesurf un italiano sul tetto del mondo

Il mare della Sardegna incorona il primo italiano campione del mondo nella Formula Kite, disciplina che nel 2024 ha debuttato ai Giochi olimpici di Parigi. Le acque del Poetto a Quartu Sant'Elena, alle porte di Cagliari, hanno "eletto" Riccardo Pianosi, 20enne pesarese, che si è aggiudicato la nona edizione del Sardinia Grand Slam, valida appunto come Mondiale 2025. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

