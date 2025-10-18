Kirchner accusa Milei | ‘ceduto a Trump il controllo dell’economia’
BUENOS AIRES – La ex presidente dell’Argentina, Cristina Kirchner, ha accusato Javier Milei di aver ceduto al governo Usa di Donald Trump il controllo dell’economia per “permettere la fuga di capitali speculativi”. “Il governo festeggia l’acquisto di pesos da parte del Tesoro statunitense affermando che si tratta di un sostegno alla nostra moneta, ma quello. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
