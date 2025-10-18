Kim Kardashian ha rivelato cosa ha segnato la fine definitiva del suo matrimonio con Ye, spiegando di aver lasciato una relazione "tossica" per proteggere se stessa e i suoi figli. La star ha parlato apertamente del difficile equilibrio tra amore, responsabilità e salute mentale. Quattro anni dopo la separazione dal rapper Ye, Kim Kardashian ha finalmente raccontato il momento in cui ha capito che il loro legame era giunto al capolinea. Nel podcast Call Her Daddy, la star di reality ha condiviso con sorprendente onestà la fatica di lasciare un matrimonio logorato da instabilità e dolore emotivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Kim Kardashian svela perché ha chiuso la relazione con Kanye West: "Dovevo salvare me stessa"