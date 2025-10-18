Kim Juventus bianconeri in attesa di sferrare il colpo | potrebbero chiederlo al Bayern Monaco con questa formula Tutti i dettagli

Kim Juventus, Ceccarini sicuro: i bianconeri pensano all’ex Napoli per sostituire il brasiliano, ma tutto dipende dai tempi di recupero di Bremer. L’infortunio di  Gleison Bremer, che richiederà un intervento chirurgico e uno stop di almeno un mese e mezzo, ha stravolto i piani del mercato Juventus  per gennaio. La priorità assoluta è diventata la ricerca di un difensore centrale di livello, e secondo le ultime indiscrezioni lanciate da  Niccolò Ceccarini  su  TMW, il nome più caldo porta a un clamoroso ritorno in  Serie A. Kim Juve: un’occasione da non perdere. La Juventus potrebbe prendere un nuovo difensore, ma la decisione finale, come spiegato dal giornalista,  dipenderà dai tempi di recupero esatti di Bremer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

