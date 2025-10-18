Kevin Federline l’ex marito di Britney Spears sostiene che la popstar abbia assunto cocaina durante l’allattamento dei figli

Kevin Federline, ex marito di Britney Spears, lancia un’altra bomba dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni: l’uomo ha affermato la voce di I’m A Slave For You, faceva uso di cocaina durante il periodo in cui allattava i loro due figli. Convolati a nozze nel 2004, hanno avuto due figli, Sean Preston e Jayden James. Il nuovo libro memoir dell’ex marito della popstar, You Thought You Knew, uscirà il 21 ottobre ed, in alcuni estratti già condivisi, l’autore ha espresso preoccupazione per l’attuale salute mentale della cantante, che a suo dire sta “correndo verso qualcosa di irreversibile”. Sulle pagine di US Weekly è stato pubblicato un nuovo estratto nel quale il ballerino ha fato riferimento al 2006, periodo nel quale erano da poco diventati genitori bis con Jayden James, mentre Sean Preston aveva tredici mesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

