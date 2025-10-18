Kenya ressa al funerale dell' ex premier Odinga | centinaia di feriti

Centinaia di persone sono rimaste ferite nella ressa al funerale dell'ex primo ministro del Kenya, Raila Odinga, allo Stadio Internazionale Jomo Kenyatta nella città di Kisumu. Diversi sono svenuti per la stanchezza e il dolore, con la Croce Rossa keniota che ha prestato i primi soccorsi ed evacuato i feriti. La ressa al funerale di Odinga segue il caos di Nairobi delle scorse ore, dove la polizia keniota ha sparato sulla folla radunatasi allo stadio Kasarani a Nairobi per rendere omaggio alla salma di Odinga. In quell'occasione, un gruppo di persone ha tentato di entrare nel padiglione riservato alle autorità: per disperderli, gli agenti hanno iniziato a sparare e a lanciare gas lacrimogeni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

