Kate Middleton anelli per 336mila euro e battute impertinenti
Kate Middleton ha attirato l’attenzione durante il suo viaggio lampo in Irlanda del Nord lo scorso 14 ottobre. E per più di un motivo. Infatti, ha svolto diverse attività ma ha anche sfoggiato in una volta sola gioielli per il valore di 392mila sterline, pari a 336mila euro e avrebbe fatto una battutaccia a William durante mentre si cimentavano a preparare una torta di mele e patate. Kate Middleton sfoggia 336mila gioielli in un solo giorno. Kate Middleton e William si sono recati in Irlanda del Nord lo scorso 14 ottobre, in un solo giorno hanno visitato l’accademia dei vigili del fuoco di Cookstown dove la Principessa del Galles è salita sul camion dei pompieri e ha espresso il desiderio di poter correre ad alta velocità con le sirene spiegate. 🔗 Leggi su Dilei.it
