Kane segna il 400esimo gol del club mentre Kompany elogia la prestazione completa dell’attaccante in Der Klassiker

2025-10-18 22:01:00 Ecco quanto riportato poco fa: Harry Kane ha segnato il suo 400esimo gol con il club mentre il Bayern Monaco ha continuato il suo perfetto inizio di stagione con una vittoria per 2-1 sui rivali della Bundesliga, il Borussia Dortmund, sabato. L’allenatore del Bayern Vincent Kompany ha salutato la prestazione di Kane come una “prestazione completa” avendo ottenuto 11 vittorie consecutive in tutte le competizioni, eguagliando il record tedesco stabilito dal Dortmund sotto Thomas Tuchel all’inizio della stagione 201516. All’Allianz Arena, Kane ha continuato la sua prolifica recente forma sotto porta, annuendo dopo 22 minuti per realizzare 12 gol in campionato già in questa stagione, prima che Michael Olise raddoppiasse il vantaggio a poco più di 10 minuti dalla fine dopo che Jobe Bellingham non era riuscito a respingere. 🔗 Leggi su Justcalcio.com