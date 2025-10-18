kamala harris non esclude di ricandidarsi alla presidenza usa nel 2028

L’ex vicepresidente Usa Kamala Harris, che sta viaggiando per il Paese per promuovere il suo libro di memorie sulla campagna presidenziale, ha detto in un’intervista all’Associated Press di non escludere una sua ricandidatura per la corsa alle presidenziali del 2028. Harris, 60 anni, ha affermato di non aver preso alcuna decisione sul proprio futuro politico. Ha chiarito che una nuova candidatura nel 2028 è ancora possibile e che si considera una figura di spicco del partito e una voce nel dibattito nazionale. “Sono una leader del partito”, ha detto ad AP, “prendo sul serio la responsabilità e il dovere che sento” come precedente candidata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

