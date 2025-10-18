Juventus Women Grassadonia allenatore Lazio Women analizza | Sarà una gara difficile mi aspetto una squadra arrabbiata che vorrà fare risultato pieno Sugli infortuni…
Juventus Women, Grassadonia (allenatore Lazio Women) analizza alla vigilia il match della bianconere: le dichiarazioni. L’allenatore della Lazio Women Gianluca Grassadonia ha analizzato ai microfoni ufficiali del club il prossimo match contro la Juventus Women. ANALISI – «Col Genoa a livello di prestazione si è tornati indietro, l’abbiamo analizzata e ce ne dispiace. Ci siamo resi conto, riguardando la partita, che potevamo fare molto di più. È stato un secondo tempo brutto e però siamo un “lavori in corso” e quindi è normale. Ci sono giocatrici nuove, alcune che devono crescere ancora molto però questa squadra sta dimostrando maturità, malizia che lo scorso anno non aveva, ma da un punto di vista tecnico e tattico dobbiamo crescere tanto». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
