Juventus Women Canzi suona la carica | Stiamo raccogliendo meno di quanto stiamo seminando Lazio? È la squadra che ci ha messo più in difficoltà
Juventus Women, il tecnico bianconero presenta la sfida: focus sulla prestazione, elogi per Schatzer e grande rispetto per le avversarie. Archiviata l’intensa e sfortunata trasferta di Champions League a Monaco di Baviera, per la Juventus Women è già tempo di rituffarsi nel campionato di Serie A femminile. Le bianconere di Stefano Canzi sono pronte per la seconda trasferta in tre giorni, attese domani, domenica 19 ottobre, dalla sfida contro la Lazio Women. Il fischio d’inizio della partita, valida per la terza giornata della Serie A Women 20252026, è fissato per le ore 15:30. Alla vigilia del match, il tecnico bianconero ha presentato la sfida, analizzando il momento della squadra e le insidie della gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Juventus Women beffata, Girelli: 'Fondamentale una tecnologia appropriata'. Parla anche Walti - facebook.com Vai su Facebook
#JuventusWomen probabilmente defraudata al 96° dal gol vittoria del Bayern, senza chiara evidenza che il pallone sia entrato (non c'è glt). #Canzi furioso. Bayern dominante nel 1°t, più volte vicino al raddoppio (pari di #Schatzer), ma 2t° equilibrato. Peccato! - X Vai su X
Juventus Women, Canzi: "Con la Lazio altra gara complicata. Stiamo raccogliendo meno di quanto seminato, ma alla fine i risultati arriveranno. Schatzer? Mi fa solo piacere ... - Archiviata la sfida europea contro il Bayern Monaco nella UEFA Women’s Champions League, la Juventus Women è già proiettata verso un nuovo impegno in campionato. Come scrive tuttojuve.com
Champions Juve, Women d’assalto: anche Comolli suona la carica. Canzi: "Godiamoci una grande notte" - Il direttore generale del club bianconero in visita alle ragazze impegnate contro il Benfica. Si legge su tuttosport.com
Juventus Women, Canzi: “Il Bayern Monaco ha meritato. Gol-Non gol di Schüller? Sono arrabbiatissimo” - 1 contro il Bayern Monaco nel match valido per la seconda giornata della Women’s Champions League. Come scrive gianlucadimarzio.com