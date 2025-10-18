Juventus Women, il tecnico bianconero presenta la sfida: focus sulla prestazione, elogi per Schatzer e grande rispetto per le avversarie. Archiviata l’intensa e sfortunata trasferta di Champions League a Monaco di Baviera, per la Juventus Women è già tempo di rituffarsi nel campionato di Serie A femminile. Le bianconere di Stefano Canzi sono pronte per la seconda trasferta in tre giorni, attese domani, domenica 19 ottobre, dalla sfida contro la Lazio Women. Il fischio d’inizio della partita, valida per la terza giornata della Serie A Women 20252026, è fissato per le ore 15:30. Alla vigilia del match, il tecnico bianconero ha presentato la sfida, analizzando il momento della squadra e le insidie della gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus Women, Canzi suona la carica: «Stiamo raccogliendo meno di quanto stiamo seminando. Lazio? È la squadra che ci ha messo più in difficoltà»