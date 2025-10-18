Juventus | Vlahovic mira a essere leader dell’attacco contro il Como

Ilprimatonazionale.it | 18 ott 2025

Un gol per la svolta Dusan Vlahovic è tornato dalla sosta nazionale con una nuova energia, pronto a guidare la Juventus nella difficile trasferta contro il Como. Il gol segnato con la Serbia contro Andorra, su assist di Filip Kostic, ha rappresentato un’iniezione di fiducia per l’attaccante, che vuole lasciarsi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

