Juventus | Tudor affronterà Fàbregas senza Bremer
Un test cruciale per Tudor La settima giornata di Serie A vede la Juventus affrontare il Como domenica 19 ottobre 2025 alle 12:30 al Giuseppe Sinigaglia, in una trasferta che si preannuncia insidiosa. Igor Tudor, sotto pressione dopo una serie di pareggi, deve trovare la vittoria per tenere il passo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Como-Juventus: Tudor dà fiducia a Vlahovic, può tornare titolare al Sinigaglia #SkySport #SkySerieA #SerieA #ComoJuventus #Como #Juventus #Vlahovic #Tudor - X Vai su X
Verso Como-Juventus, Tudor pesca il 'jolly' Koopmeiners: dove può giocare - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, Tudor: “Se possiamo lottare per lo scudetto? Ovvio” - Dopo la pausa per le nazionali sta per entrare nel vivo anche la nuova stagione dei club, che per ora hanno giocato solo le prime due giornate in Serie A. Come scrive gianlucadimarzio.com
Juventus, allarme Tudor: “Finirà come Allegri e Thiago Motta” - La Juventus prosegue in un avvio di stagione che è stato abbastanza positivo, ma per il quale si attendono conferme. Segnala calciomercato.it
Juventus, Tudor: “Inter? Rispettiamo l’avversario ma vogliamo vincere” - Sabato 13 settembre, alle ore 18:00, Igor Tudor guiderà la Juventus nella prima sfida contro l’Inter da quando il croato siede sulla panchina bianconera. Secondo gianlucadimarzio.com