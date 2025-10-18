Juventus Tether lancia il messaggio | Make Juventus Great Again

?Tether: «Vogliamo riportare la Juve ai vertici del calcio mondiale.» Con la presentazione della lista di candidati per l’ingresso nel Consiglio di Amministrazione della Juventus, la società Tether ha diramato una nota ufficiale spiegando di essere «impegnata a diventare una forza positiva di cambiamento all’interno del Club, un obiettivo racchiuso L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Tether lancia il messaggio: “Make Juventus Great Again”

Scopri altri approfondimenti

Chi è Tether e che ruolo ha nella Juventus? Tutto ciò che devi sapere sulla società di crypto che si sta facendo spazio nel club bianconero - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, incontro Elkann-Tether che sale all'11,5% di quote. Obiettivo: "Make Juventus Great Again" - X Vai su X

Juventus, Tether continua la scalata ed entra nel CdA: chi sono i due candidati, il messaggio di Ardoino - Presentate le liste dei candidati per la nomina del nuovo CdA della Juventus che avverà il 7 novembre: Tether farà il suo ingresso, il post di Ardoino. Scrive sport.virgilio.it

Tether: «Vogliamo riportare la Juventus ai vertici del calcio mondiale, mettendo i tifosi al centro di questo percorso». Il comunicato ufficiale dopo la lista per il CdA - Tether, dopo aver presentato la sua lista di candidati per il CdA della Juventus, ha emesso questo comunicato ufficiale Dopo aver presentato la sua lista per l’ingresso nel Consiglio di Amministrazion ... Come scrive juventusnews24.com

Juventus, Tether prenota due posti in cda con una lista alternativa a quella di Exor e John Elkann - Il gigante delle stablecoin guidato da Giancarlo Devasini e Paolo Ardoino presenta la lista per la società, di cui è secondo socio dopo Exor con l’11%. Lo riporta milanofinanza.it