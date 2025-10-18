Juventus | Terim esalta Yildiz | Tra i migliori d’Europa
Un talento cristallino Fatih Terim, ex CT della Turchia e leggenda del calcio, ha elogiato Kenan Yildiz in un’intervista alla Gazzetta dello Sport il 18 ottobre 2025, definendolo “uno dei migliori giovani in Europa”. “Non vedo giovani molto più dotati di lui”, ha dichiarato, sottolineando il potenziale del 20enne trequartista L'articolo Juventus: Terim esalta Yildiz:”Tra i migliori d’Europa.” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche questi approfondimenti
I biglietti Del Milan nella Storia 17 febbraio 1985, il Milan ritorna a vincere contro la Juventus. I rossoneri battono i bianconeri per 3-2 grazie alla doppietta di Virdis e al rigore di Agostino Di Bartolomei. Una vittoria che mancava da sei anni a San Siro. Qui s - facebook.com Vai su Facebook
Terim: “Non vedo giovani molto più dotati di Yildiz in Europa” - Fiorentina vista da Fatih Terim e sul talento Juve una confessione: «Modric leggenda, Pioli uscirà dalla crisi. Segnala tuttojuve.com
La frecciata di Bremer: “Prima non c’era”. Poi esalta Yildiz e chiama Ancelotti - Juve straripante in attacco, ma fragile in difesa e che si aggrappa alle invenzioni dei suoi solisti, Yildiz in primis. Riporta calciomercato.it
Juventus-Inter 4-3, le pagelle: Adzic (7,5) che prodezza, Yildiz (7,5) leader, Calhanoglu (7,5) non basta, Lautaro (5) - 3 per i bianconeri che trovano il gol decisivo con Adzic al minuto 91. Lo riporta ilgazzettino.it