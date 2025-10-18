Un talento cristallino Fatih Terim, ex CT della Turchia e leggenda del calcio, ha elogiato Kenan Yildiz in un’intervista alla Gazzetta dello Sport il 18 ottobre 2025, definendolo “uno dei migliori giovani in Europa”. “Non vedo giovani molto più dotati di lui”, ha dichiarato, sottolineando il potenziale del 20enne trequartista L'articolo Juventus: Terim esalta Yildiz:”Tra i migliori d’Europa.” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

