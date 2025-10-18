Juventus | Tardelli esprime preoccupazione
Un’identità smarrita Marco Tardelli, leggenda bianconera, ha espresso preoccupazione per la Juventus in un’intervista a Tuttosport alla vigilia del match contro il Como. “Manca l’impronta famigliare che ha sempre contraddistinto la Juve”, ha dichiarato, rimpiangendo figure come Umberto Agnelli e l’Avvocato. Per Tardelli, la proprietà attuale, guidata da John Elkann, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Argomenti simili trattati di recente
"LE PARTITE DI SERIE A....OGGI": Stagione 1979/80, 14 Ottobre 1979! 5^ Giornata, Stadio Comunale di Torino: Juventus-Udinese 1-1! Marcatori: 14' Tardelli (JU), 26' Ulivieri N. (UD) - facebook.com Vai su Facebook
Tardelli su Juventus-Milan: “Una sconfitta sarebbe un dramma sportivo per i bianconeri. Rimpiango Rabiot…” - X Vai su X
IL GOL PIÙ BELLO - Tardelli è un giovane e magro terzino del Como, allenato da Pippo Marchioro, il tecnico di Affori. gazzetta.it scrive