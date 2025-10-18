Juventus | Tardelli esprime preoccupazione

Un’identità smarrita Marco Tardelli, leggenda bianconera, ha espresso preoccupazione per la Juventus in un’intervista a Tuttosport alla vigilia del match contro il Como. “Manca l’impronta famigliare che ha sempre contraddistinto la Juve”, ha dichiarato, rimpiangendo figure come Umberto Agnelli e l’Avvocato. Per Tardelli, la proprietà attuale, guidata da John Elkann, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

