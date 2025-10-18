Juventus Next Gen Brambilla avverte | Ci attende un ciclo di partite intenso ma durante la sosta abbiamo lavorato in una direzione precisa

Juventus Next Gen, il tecnico bianconero carica i suoi in vista della trasferta romagnola: dopo la sosta, si riparte da una sfida insidiosa. Archiviata la sosta per le nazionali, la Juventus Next Gen è pronta a tornare in campo. La squadra di Massimo Brambilla riparte da una trasferta insidiosa, quella in programma domani, domenica 19 ottobre 2025, sul campo del Rimini. L’appuntamento per la sfida, valida per la nona giornata del Girone B di Serie C, è fissato per le ore 14:30. Alla vigilia del match, il tecnico bianconero ha presentato la partita, analizzando il lavoro svolto durante la pausa e mettendo in guardia i suoi dalle qualità dell’avversario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, Brambilla avverte: «Ci attende un ciclo di partite intenso, ma durante la sosta abbiamo lavorato in una direzione precisa»

Altri contenuti sullo stesso argomento

SERIE C ? AA Simone Iuliano Rimini - Juventus Next Gen Domenica 19/10/2025 ore 14:30 AE Giole Iacobellis (Pisa) - AA2 Filippo Balducci (Empoli) - IV Deborah Bianchi (Prato) - FVS Tommaso Mambelli (Cesena) #aiasiena #aiafigc #calcioitaliano - facebook.com Vai su Facebook

Un altro gioiello della Juventus Next Gen brilla in Serie A: Muharemovic protagonista col Sassuolo, spunta l'Inter - X Vai su X

Rimini Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dei bianconeri di Brambilla - Rimini Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dei bianconeri di Brambilla, valida per la 10ª giornata di Serie C Un’inversione di rotta immediata per riprendere la corsa. Secondo juventusnews24.com

Rimini-Juventus Next Gen, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE - Scopri come seguire la sfida di Serie C tra Juventus Next Gen e Rimini gratuitamente in diretta live e streaming su Bet365. Lo riporta msn.com

Juventus Next Gen, importantissime novità dopo l’allenamento odierno: c’è un rientro molto atteso dai tifosi – GALLERY - Juventus Next Gen, importantissime novità dopo l’allenamento odierno: la GALLERY con il rientro di quel bianconero Una notizia splendida, un rientro fondamentale che rinforza la difesa e alza il moral ... Secondo juventusnews24.com