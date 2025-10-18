Juventus in partenza per Como | il pullman ha lasciato la Continassa domani il lunch match contro la formazione di Fabregas – VIDEO
Juventus in partenza verso Como, è ufficialmente iniziata la trasferta: i bianconeri in pullman verso la Lombardia, il video direttamente dal JTC. (Marco Baridon inviato alla Continassa) – La vigilia è finita, inizia ufficialmente la trasferta. La Juventus è in partenza per Como, dove domani, domenica 19 ottobre, è attesa dal “lunch match” valido per la settima giornata di Serie A. Il pullman della squadra ha da poco lasciato il centro sportivo della Continassa per dirigersi verso la Lombardia. Sosta archiviata, si riparte?????? La #Juventus ha lasciato la Continassa in direzione #Como? Domani #ComoJuve alle 12. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
Pullman JUVENTUS COMO ? Allianz Stadium 19/08/2024 ore 20:45 Ritrovo 14:10 ? Partenza 14:30 Solito posto - MASSIMA puntualità - facebook.com Vai su Facebook
In partenza Destinazione ? Verona - X Vai su X
Juventus, una squadra in partenza: 16 cessioni, arrivano subito 25 milioni - Comolli e la dirigenza bianconera al lavoro per le operazioni in uscita: da Vlahovic a Nico Gonzalez, sono tanti gli esuberi fuori dal progetto Le uscite frenano in questo momento la Juventus, a ... Secondo calciomercato.it
Juventus-Juventus Next Gen, promossi e rimandati: Vlahovic partenza difficile, poi una luce. Segnali confortanti da Douglas Luiz - A Torino il caldo è torrido, il termometro segna addirittura 40 gradi, la passione sugli spalti però non manca. Segnala calciomercato.com
Juventus, Vlahovic avrebbe detto no al rinnovo: partenza probabile a giugno - La Juventus sta già pianificando il futuro e lavora per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Scrive it.blastingnews.com