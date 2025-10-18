Juventus in partenza per Como | il pullman ha lasciato la Continassa domani il lunch match contro la formazione di Fabregas – VIDEO

Juventus in partenza verso Como, è ufficialmente iniziata la trasferta: i bianconeri in pullman verso la Lombardia, il video direttamente dal JTC. (Marco Baridon inviato alla Continassa) – La vigilia è finita, inizia ufficialmente la trasferta. La  Juventus  è in partenza per  Como, dove domani, domenica 19 ottobre, è attesa dal “lunch match” valido per la settima giornata di Serie A. Il pullman della squadra ha da poco lasciato il centro sportivo della Continassa per dirigersi verso la  Lombardia. Sosta archiviata, si riparte?????? La #Juventus ha lasciato la Continassa in direzione #Como? Domani #ComoJuve alle 12. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

