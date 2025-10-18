Juventus frecciata pazzesca di Tudor | l’ha detto davvero in conferenza
Domani gli uomini di Igor Tudor faranno visita al Como in un match tutt’altro che semplice. La Juventus sta faticando e affrontare una delle squadre rivelazione non aiuta di certo. Lo stesso tecnico croato lo ha ribadito in conferenza stampa, sottolineando la forza del Como, sia dentro che fuori dal campo, con tutto l’intento di mandare anche un chiaro messaggio alla sua società. Le parole di Tudor non lasciano alcun dubbio. È stato diretto, schietto, senza troppi giri di parole Igor Tudor. La conferenza stampa pre Como è stata quasi una liberazione da parte del croato, come se volesse togliersi un sassolino dalla scarpa. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
News recenti che potrebbero piacerti
Domenica a Formello S.S. Lazio Women capolista contro Juventus - facebook.com Vai su Facebook
?#Capello: "Juve-Milan noiosissima, giusti i fischi". Poi la frecciata a Mancini sulla Nazionale... - X Vai su X
Disastro per la Juventus: l’infortunio è una mazzata, tegola enorme per Tudor - Infortunio al menisco abbastanza serio per Gleison Bremer, che mette la Juventus di Igor Tudor in seria difficoltà. Da juvedipendenza.net
Juventus, allarme Tudor: “Finirà come Allegri e Thiago Motta” - La Juventus prosegue in un avvio di stagione che è stato abbastanza positivo, ma per il quale si attendono conferme. Si legge su calciomercato.it
Juventus, Tudor furioso con Rapuano: ‘Rigore vergognoso’ - 1 contro il Verona, ma il post partita ha avuto come protagonista assoluto Igor Tudor. Come scrive it.blastingnews.com