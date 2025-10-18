Juventus frecciata pazzesca di Tudor | l’ha detto davvero in conferenza

Domani gli uomini di Igor Tudor faranno visita al Como in un match tutt’altro che semplice. La Juventus sta faticando e affrontare una delle squadre rivelazione non aiuta di certo. Lo stesso tecnico croato lo ha ribadito in conferenza stampa, sottolineando la forza del Como, sia dentro che fuori dal campo, con tutto l’intento di mandare anche un chiaro messaggio alla sua società. Le parole di Tudor non lasciano alcun dubbio. È stato diretto, schietto, senza troppi giri di parole Igor Tudor. La conferenza stampa pre Como è stata quasi una liberazione da parte del croato, come se volesse togliersi un sassolino dalla scarpa. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

