Una sfida generazionale Il lunch match di Serie A tra Como e Juventus, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle 12:30 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, non è solo una partita cruciale per la classifica, ma anche un palcoscenico per due talenti nascenti: Kenan Yildiz e Nico Paz. Entrambi numeri 10, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: duello di talenti al Sinigaglia