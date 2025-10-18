Juventus | Chiellini non entrerà nel nuovo CDA

Un cambio di rotta strategica Giorgio Chiellini, icona bianconera, non sarà tra i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione della Juventus, annunciato il 17 ottobre 2025. La decisione non è un passo indietro, ma un repositioning verso un ruolo più dinamico e operativo: Director of Football Strategy. L’ex capitano, che L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Chiellini non entrerà nel nuovo CDA

