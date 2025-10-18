Juventus cercasi centrocampisti | da Gustavo Sá a Milinkovic Savic

Gustavo Sá, quanto costa e chi è il centrocampista classe 2004 finito nel mirino Juventus Comolli va a caccia del nuovo centrocampista della Juventus, i nomi sono il giovane talento portogese e il centrocampista serbo ex Lazio. “ Calzettoni abbassati, visione di gioco, rapidità nello stretto e qualità da vendere. Per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, cercasi centrocampisti: da Gustavo Sá a Milinkovic Savic

Juventus, idea Gustavo Sà: occhi sul talento del Famalicão - La Juventus valuta Gustavo Sà del Famalicão: il talento portoghese è un obiettivo concreto per il calciomercato invernale 2026. Come scrive europacalcio.it

Juventus a colloquio per Gustavo Sa, fissato il prezzo | CM.IT - it, la Juve sta seguendo molto da vicino il giocatore e ha chiesto informazioni al club lusitano. Si legge su calciomercato.it

Gustavo Sà Juventus, svelata la valutazione per strappare il centrocampista portoghese: la strategia del club e tutto quello che c’è da sapere - Gustavo Sà Juventus, svelata la valutazione per strappare il centrocampista: gli aggiornamenti sul possibile colpo La caccia al centrocampista per il mercato Juve di gennaio si arricchisce di un nuovo ... Come scrive juventusnews24.com