Juventus a colloquio per Gustavo Sa fissato il prezzo | CMIT
Alla vigilia del ritorno in campo per la sfida contro il Como di Fabregas, per i bianconeri si parla anche di calciomercato Dopo la pausa per le Nazionali, torna il campionato di Serie A e la Juventus è attesa da un’impegnativa sfida contro il rampante Como di Cesc Fabregas. Gustavo Sa (Ansa) – Calciomercato.it Ma, come detto, c’è spazio anche per il calciomercato, visto che non manca moltissimo alla sessione invernale e le questioni da risolvere non sono poche per la società bianconera. In attesa di capire come evolverà la questione Bremer, appena operato al ginocchio, Tudor ha sicuramente bisogno di innesti a centrocampo, visto che Koopmeiners continua a non convincere e restano i soli Locatelli e Thuram a coprire il reparto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
La Juventus sta procedendo con la nomina del nuovo direttore sportivo, con Marco Ottolini del Genoa in cima alla lista dei candidati. Sono in corso i colloqui per prendere presto una decisione definitiva. Si tratterebbe di un ritorno in bianconero, dove - facebook.com Vai su Facebook
Juventus a colloquio per Gustavo Sa, fissato il prezzo | CM.IT - it, la Juve sta seguendo molto da vicino il giocatore e ha chiesto informazioni al club lusitano. calciomercato.it scrive
Gustavo Sà Juventus, svelata la valutazione per strappare il centrocampista portoghese: la strategia del club e tutto quello che c’è da sapere - Gustavo Sà Juventus, svelata la valutazione per strappare il centrocampista: gli aggiornamenti sul possibile colpo La caccia al centrocampista per il mercato Juve di gennaio si arricchisce di un nuovo ... Si legge su juventusnews24.com
Gustavo Sà, non solo Juve: anche il City sul portoghese - La Juventus non sarebbe l'unico club europeo ad aver messo gli occhi su Gustavo Sà, centrocampista classe 2004 del Famalicao: stando a quanto riportato dai colleghi ... Secondo tuttojuve.com