Juve subito spartiacque decisivo per Tudor Intanto spunta la grana Yildiz

Questo weekend inizia un tris di gare piuttosto importanti per l’allenatore della Juve Igor Tudor. I bianconeri non possono più sbagliare. Torna la serie A dopo la sosta delle Nazionali ed in casa Juve c’è grande attesa tra i tifosi per capire come andranno le cose al club bianconero. Cinque pari consecutivi per la formazione torinese, ora impegnata in una trasferta comunque abbastanza delicata a Como, una sfida che preoccupa e non poco. Anche i vertici bianconeri sono sull’allerta, consapevoli che una sconfitta potrebbe cambiare le cose anche per Igor Tudor; dopo Como ci sono le trasferte di Madrid e Roma contro la Lazio e i bianconeri non possono perdere ancora punti. 🔗 Leggi su Sportface.it

Altre letture consigliate

"ROBERTO MANCINI" "IO SPALLETTI LO CHIAMEREI SUBITO" Nel corso di 'Juve Zone', sul canale Youtube di Calciomercato.it, si accende il dibattito tra i nostri Riccardo Meloni, Alessio Lento e Giorgio Musso: "#Tudor non all'altezza della #Juventus" - facebook.com Vai su Facebook

La #Juve ha subito già 11 gol L'analisi sulla difesa dei bianconeri - X Vai su X

Juve, passo indietro: a Verona non basta Conceiçao, Orban rallenta Tudor. E il Napoli può scappare - Tempo due minuti dall'inizio della partita ed è subito Yildiz che prova a illuminare il già caldo pomeriggio del "Bentegodi" con le sue giocate: serve Cambiaso ma un bel recupero pulito di Nunez ... gazzetta.it scrive

Juventus, oggi provino decisivo per Bremer e Thuram - La Juventus, ieri, si è allenata in vista della sfida contro il Milan e in modo particolare lo staff bianconero ha monitorato le condizioni di Gleison Bremer e Khéphren Thuram. Scrive tuttomercatoweb.com

Juve-Milan, Tudor: “Vogliamo fare bella gara. Loro sono forti” - Il tecnico bianconero alla vigilia del big match Scudetto contro il Milan chiede prestazione ed equilibrio. Si legge su msn.com