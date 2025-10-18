Juve Stabia partita impeccabile al Menti | Avellino nervoso e battuto 2-0

Allo stadio “Menti” di Castellammare di Stabia, la Juve Stabia ha superato l’Avellino con un deciso 2-0, grazie a una prestazione risolutiva già nel primo tempo. La partita si è chiusa con l’espulsione di Insigne al 94’, episodio che ha definitivamente sancito l’esito della sfida.L’avvio del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it