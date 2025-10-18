Juve Stabia partita impeccabile al Menti | Avellino nervoso e battuto 2-0
Allo stadio "Menti" di Castellammare di Stabia, la Juve Stabia ha superato l'Avellino con un deciso 2-0, grazie a una prestazione risolutiva già nel primo tempo. La partita si è chiusa con l'espulsione di Insigne al 94', episodio che ha definitivamente sancito l'esito della sfida.
Juve Stabia-Avellino 2-0, partita chiusa nel primo tempo: ai gialloblu il derby del Menti - Per la sfida più attesa Abate blinda in primis la difesa, affidandosi all'esperienza di Giorgini e Varnier, al fianco di Bellich, con ...
