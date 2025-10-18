juve stabia avellino le probabili formazioni

Tempo di lettura: 2 minuti Clima incandescente e attesa alle stelle per la sfida tra Juve Stabia e Avellino, in programma oggi pomeriggio alle 17.15 al “ Romeo Menti ”. Una sfida che, come da tradizione, va ben oltre i tre punti in palio: in gioco ci sono orgoglio, appartenenza e identità. Alla vigilia, Raffaele Biancolino ha provato a smorzare i toni definendo la gara “ una partita importante come le altre ”, ma la frase è bastata per accendere ulteriormente la vigilia sul versante stabiese, interpretata come un segnale di sfida. Il tecnico irpino, però, è rimasto fedele alla linea della concretezza, consapevole dell’importanza del confronto ma deciso a mantenere la squadra concentrata sul campo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

