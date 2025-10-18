Juve Stabia-Avellino formazioni ufficiali | il 3-5-2 dei biancoverdi per la sfida al Menti

AVELLINO – Alle 17.15, allo stadio “Menti” di Castellammare di Stabia, si disputa il match tra Juve Stabia e Avellino, valido per il campionato di Serie B.La formazione biancoverde scenderà in campo con il modulo a tre difensori, il 3-5-2.Tra le scelte dell’allenatore spiccano Sounas e Russo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Marco Colaianni in #SerieB! JUVE STABIA - AVELLINO Sabato 18 Ottobre 2025 17:15 Stadio "Romeo Menti" - Castellammare di Stabia Diretta DAZN

#JuveStabia-#Avellino: divieto di trasferta per i tifosi residenti nella provincia

Juve Stabia-Avellino: diretta live e risultato in tempo reale - Avellino di Sabato 18 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino.

LIVE - Juve Stabia-Avellino (ore 17.15): formazioni ufficiali, lupi col 3-5-2, Sounas e Russo titolari - 2 e sorprende in attacco: gioca Russo con Biasci, mentre Crespi e Lescano vanno in panchina con Insigne.

Juve Stabia-Avellino: le probabili formazioni del derby campano - Castellammare di Stabia, 18 ottobre 2025 – Dopo 11 anni, il derby campano torna in Serie B: Juve Stabia e Avellino si sfidano oggi alle 17.