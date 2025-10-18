Juve Stabia - Avellino 2-0 Biancolino | Pagati due errori ma la squadra ha tenuto bene il campo

Castellammare di Stabia – Delusione ma anche consapevolezza nelle parole di Raffaele Biancolino, tecnico dell’Avellino, dopo il ko per 2-0 sul campo della Juve Stabia. Una partita che, a suo dire, è stata decisa da episodi e da due disattenzioni punite con la massima precisione dai gialloblù. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Marco Colaianni in #SerieB! JUVE STABIA - AVELLINO Sabato 18 Ottobre 2025 17:15 ? Stadio "Romeo Menti" - Castellammare di Stabia Diretta DAZN #AIA #AIABari #CRAPuglia #DiventArbitro #Bari #Puglia #arbitro #calcio Sono aperte le isc - facebook.com Vai su Facebook

Serie BKT, Juve Stabia-Avellino: procedura accrediti https://ssjuvestabia.it/blog/serie-bkt-juve-stabia-avellino-procedura-accrediti/… #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps - X Vai su X

Juve Stabia-Avellino 2-0 pagelle: Mosti e Bellich ed è festa per le Vespe, flop Insigne che viene anche espulso col Var - Va in archivio il derby campano tra Juve Stabia ed Avellino, valido per l'ottava giornata del campionato di Serie B: top e flop di Vespe e Lupi dopo i 90 minuti. Segnala sport.virgilio.it

Juve Stabia-Avellino 2-0: le Vespe dominano il derby con Mosti e Bellich - Avellino di Sabato 18 ottobre 2025: le reti dei gialloblù arrivano entrambe nel primo tempo, espulso Insigne nel recupero ... Da calciomagazine.net

Juve Stabia – Avellino: 2-0 (40' Mosti 41' Bellich) - Segui i nostri aggiornamenti azione per azione l’andamento del match tra Vespe e Lupi, un derby storico e sentito da ambo le piazze ... Come scrive vivicentro.it