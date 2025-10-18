Juve Stabia - Avellino 2-0 Abate | Prestazione di carattere e qualità Orgoglioso dei miei ragazzi

Castellammare di Stabia – La Juve Stabia vola e lo fa nel modo migliore, davanti al proprio pubblico e contro un avversario di spessore come l’Avellino. Dopo il 2-0 firmato al “Menti”, mister Ignazio Abate si gode la serata con la serenità di chi vede la propria squadra crescere partita dopo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Scopri altri approfondimenti

Marco Colaianni in #SerieB! JUVE STABIA - AVELLINO Sabato 18 Ottobre 2025 17:15 ? Stadio "Romeo Menti" - Castellammare di Stabia Diretta DAZN #AIA #AIABari #CRAPuglia #DiventArbitro #Bari #Puglia #arbitro #calcio Sono aperte le isc - facebook.com Vai su Facebook

Serie BKT, Juve Stabia-Avellino: procedura accrediti https://ssjuvestabia.it/blog/serie-bkt-juve-stabia-avellino-procedura-accrediti/… #ForzaJuveStabia #FollowTheWasps - X Vai su X

Juve Stabia-Avellino 2-0 pagelle: Mosti e Bellich ed è festa per le Vespe, flop Insigne che viene anche espulso col Var - Va in archivio il derby campano tra Juve Stabia ed Avellino, valido per l'ottava giornata del campionato di Serie B: top e flop di Vespe e Lupi dopo i 90 minuti. sport.virgilio.it scrive

Juve Stabia-Avellino 2-0: le Vespe dominano il derby con Mosti e Bellich - Avellino di Sabato 18 ottobre 2025: le reti dei gialloblù arrivano entrambe nel primo tempo, espulso Insigne nel recupero ... Lo riporta calciomagazine.net

Juve Stabia – Avellino: 2-0 (40' Mosti 41' Bellich) - Segui i nostri aggiornamenti azione per azione l’andamento del match tra Vespe e Lupi, un derby storico e sentito da ambo le piazze ... Secondo vivicentro.it