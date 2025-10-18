Juve Stabia - Avellino 2-0 Abate | Prestazione di carattere e qualità Orgoglioso dei miei ragazzi

Avellinotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Castellammare di Stabia – La Juve Stabia vola e lo fa nel modo migliore, davanti al proprio pubblico e contro un avversario di spessore come l’Avellino. Dopo il 2-0 firmato al “Menti”, mister Ignazio Abate si gode la serata con la serenità di chi vede la propria squadra crescere partita dopo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

juve stabia avellino 2Juve Stabia-Avellino 2-0 pagelle: Mosti e Bellich ed è festa per le Vespe, flop Insigne che viene anche espulso col Var - Va in archivio il derby campano tra Juve Stabia ed Avellino, valido per l'ottava giornata del campionato di Serie B: top e flop di Vespe e Lupi dopo i 90 minuti. sport.virgilio.it scrive

Juve Stabia-Avellino 2-0: le Vespe dominano il derby con Mosti e Bellich - Avellino di Sabato 18 ottobre 2025: le reti dei gialloblù arrivano entrambe nel primo tempo, espulso Insigne nel recupero ... Lo riporta calciomagazine.net

juve stabia avellino 2Juve StabiaAvellino: 2-0 (40' Mosti 41' Bellich) - Segui i nostri aggiornamenti azione per azione l’andamento del match tra Vespe e Lupi, un derby storico e sentito da ambo le piazze ... Secondo vivicentro.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Stabia Avellino 2