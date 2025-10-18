Juve Stabia Abate | Due gol frutto di lavoro; nel secondo tempo ci hanno agevolati
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il derby vinto contro l’ Avellino, parla Ignazio Abate, tecnico della Juve Stabia nella sala stampa dello stadio Menti. Grazie a questa vittoria, le vespe balzano in classifica superando proprio gli irpini. “ L’inizio è stato contatto per entrambe le parti perché si sentiva la tensione, avremmo voluto giocare più palla al piede e determinare di più. Abbiamo fatto una buona fase difensiva. Non abbiamo concesso praticamente niente se non nell’occasione di Russo al primo tempo: abbiamo spezzato puntualmente il loro gioco. Così come avevo chiesto, hanno giocato per la nostra gente: voglio ringraziarli, perché ci hanno accompagnato allo stadio dall’albergo già con grande tifo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
