Juve Comolli prepara il colpo a sorpresa | nel mirino il baby fenomeno del Real

La Juventus sogna in grande per il mercato di gennaio. Il club bianconero, dopo gli scarsi risultati ottenuti dal proprio parco attaccanti, ora sembra voler risolvere i problemi offensivi di Tudor con l’acquisto di un colpo di elevata caratura: la Vecchia Signora avrebbe puntato il talento brasiliano Endrick del Real Madrid. La mossa nasce da novità interne al club spagnolo, che stanno comprimendo i suoi spazi. Per i bianconeri è un’occasione inattesa ma allettante, in vista di un attacco da rilanciare. Il Real apre alla cessione: la formula per il trasferimento. Il nuovo progetto del Real Madrid ha visto emergere un giovane spagnolo, Gonzalo Garcia, che sta guadagnando fiducia e spazio. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Juve, Comolli prepara il colpo a sorpresa: nel mirino il baby fenomeno del Real

Scopri altri approfondimenti

Fuori dal Cda, ma vicino a Comolli: Chiellini figura chiave della Juve che verrà #chiellini #juventus - X Vai su X

Nuovo Cda Juve: Scanavino lascia, ci sono Ferrero e Comolli, non Chiellini. Due candidati per Tether Tra i candidati di Exor (9 in tutto) figura ancora Gianluca Ferrero, che verrà confermato nel ruolo di presidente e, per la prima volta, Damien Comolli, che - facebook.com Vai su Facebook

Juve, Schira: 'La società bianconera prepara 2 colpi per gennaio, un mediano e un esterno' - Schira ha aggiunto: 'Juve e Milan rischiano di sfidarsi non solo in Serie A, ma anche sul mercato per Bouaddi' ... Si legge su it.blastingnews.com

Calciomercato Juve, Comolli guarda in Bundesliga: nel mirino ora un top player del Bayern Monaco! I bianconeri fiutano il colpo - Calciomercato Juve, l’infortunio di Bremer cambia i piani: si lavora a un clamoroso ritorno in Serie A, l’ex Napoli è scontento e può arrivare in prestito L’infortunio di Gleison Bremer, che lo costri ... Segnala juventusnews24.com

Cda Juventus, nodo Chiellini. Ds? Ottolini ha due rivali pericolosi - La nuova Signora di Comolli - Nuovo CdA della Juventus: i ruoli di Comolli e Chiellini e la lista di nomi per il nuovo direttore sportivo bianconero ... Scrive affaritaliani.it