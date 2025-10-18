Juve Comolli prepara il colpo a sorpresa | nel mirino il baby fenomeno del Real

Rompipallone.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sogna in grande per il mercato di gennaio. Il club bianconero, dopo gli scarsi risultati ottenuti dal proprio parco attaccanti, ora sembra voler risolvere i problemi offensivi di Tudor con l’acquisto di un colpo di elevata caratura: la Vecchia Signora avrebbe puntato il talento brasiliano Endrick del Real Madrid. La mossa nasce da novità interne al club spagnolo, che stanno comprimendo i suoi spazi. Per i bianconeri è un’occasione inattesa ma allettante, in vista di un attacco da rilanciare. Il Real apre alla cessione: la formula per il trasferimento. Il nuovo progetto del Real Madrid ha visto emergere un giovane spagnolo, Gonzalo Garcia, che sta guadagnando fiducia e spazio. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

juve comolli prepara il colpo a sorpresa nel mirino il baby fenomeno del real

© Rompipallone.it - Juve, Comolli prepara il colpo a sorpresa: nel mirino il baby fenomeno del Real

Scopri altri approfondimenti

juve comolli prepara colpoJuve, Schira: 'La società bianconera prepara 2 colpi per gennaio, un mediano e un esterno' - Schira ha aggiunto: 'Juve e Milan rischiano di sfidarsi non solo in Serie A, ma anche sul mercato per Bouaddi' ... Si legge su it.blastingnews.com

juve comolli prepara colpoCalciomercato Juve, Comolli guarda in Bundesliga: nel mirino ora un top player del Bayern Monaco! I bianconeri fiutano il colpo - Calciomercato Juve, l’infortunio di Bremer cambia i piani: si lavora a un clamoroso ritorno in Serie A, l’ex Napoli è scontento e può arrivare in prestito L’infortunio di Gleison Bremer, che lo costri ... Segnala juventusnews24.com

juve comolli prepara colpoCda Juventus, nodo Chiellini. Ds? Ottolini ha due rivali pericolosi - La nuova Signora di Comolli - Nuovo CdA della Juventus: i ruoli di Comolli e Chiellini e la lista di nomi per il nuovo direttore sportivo bianconero ... Scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Juve Comolli Prepara Colpo